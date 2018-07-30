



Проїзд в тролейбусах з 1 серпня дорожчає до 3 грн - 31.07.2018 09:49

З середи, 1 серпня, в чернівецьких тролейбусах зросте вартість проїзду. Так, замість двох гривень білет в тролейбусах вартуватиме вже три гривні.

Зазначимо, що вартість проїзду у 3 гривні встановлюється як для готівкового, так і безготівкового способу оплати.

Також в нічний час пасажирів обслуговуватимуть тролейбуси, вартість проїзду у яких складатиме 8 гривень, також незалежно від форми оплат. Нічний електротранспорт курсуватиме з 23:00 до 5:00. Якщо дня поїздок вдень можливі пільги для пасажирів певних категорій, то дані пільги не поширюються на проїзд у нічних тролейбусах.

В період навчального року студенти вишів та професійно-технічних училищ можуть користуватись проїздом в електротранспорті за ціною поїздки у 2 гривні. Школярі платитимуть за проїзд 1 гривню протягом календарного року.

Вартість проїздного квитка на місяць складатиме 150 гривень.

Що стосується безготівковою формою оплати в чернівецьких тролейбусах, то така можливість має з’явитись в електротранспорті не пізніше 1 жовтня 2018 року.

Платинова Буковина, Чернівці

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