



Поліція Буковини ретельно патрулює автошляхи - 31.07.2018 09:07

На Буковині триває профілактична операція «Перевізник». Щоб знизити аварійність та забезпечити безпеку руху, на автошляхах краю патрулюють додаткові екіпажі поліцейських. Особливу увагу інспектори приділяють місцям, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди.

Співробітники поліції спільно із працівниками Укртрансбезпеки стежать за дотриманням законодавства водіями пасажирського транспорту. Правоохоронці перевіряють у перевізників наявність необхідних документів, технічний стан автотранспорту, дотримання правил дорожнього руху та перевезення пасажирів.

Під час перевірок співробітники правоохоронних органів найчастіше виявляють такі порушення, як перевезення пасажирів понад встановлену кількість, відхилення від маршруту і порушення правил зупинки.

Трапляються випадки, коли водії керують автобусами без необхідних документів, а також ігнорують проходження обов’язкового технічного контролю транспортного засобу. Фактично щодня працівники поліції виявляють пасажирські автобуси, користування якими є небезпечним для пасажирів.

Крім цього, поліціянти обстежують аварійно-небезпечні ділянки автошляхів, стан дорожнього полотна, розмітки та наявність необхідних попереджувальних знаків. У разі виявлення правопорушень – направляють приписи до органів місцевого самоврядування з вимогами їх усунути.

У період проведення операції правоохоронці також моніторять причини порушень правил дорожнього руху, які найчастіше призводять до ДТП. За результатами аналізу вживаються заходи, щодо їх попередження в майбутньому.

Задля посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час перевезення пасажирів, на території Буковини почала працювати спеціальна мобільна група. До її складу увійшли найбільш досвідчені працівники груп реагування патрульної поліції. Незалежно від дня тижня, часу доби та погоди вони завжди готові виявляти порушників і притягувати їх до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

Платинова Буковина, Чернівці

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