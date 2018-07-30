Команда Каспрука влаштовує саботаж сесії міськради

- 30.07.2018 17:52
Команда Каспрука влаштовує саботаж сесії міськради

Чернівецький журналіст Василь Забродський на своїй сторінці у Facebook відзначив, що наближені до Олексія Каспрука особи з числа працівників ратуші саботують роботу сесії міськради.

Власне, після того, як за результатами голосування депутати міськради позбавили Каспрука повноважень мера міста, одразу 14 чиновників мерії вирішили піти у досготривалі відпустки. У декого перерва в роботі триватиме 30, 55 та 86 днів. Рекорд складає відпустка радниці колишнього міського голови Ірини Карімової - 131 день.

Після виходу з відпустки, що припадає на 6 грудня 2018 року, Карімова звільняється. Про своє звільнення після завершення відпустки також повідомив диреткор департаменту економіки міської ради Ярослав Кушнірик. Його відпустка триватиме з 27 липня по 25 серпня 2018 року.

Василь Забродський відзначив, що таким чином команда Каспрука ставить палиці в колеса Продану та іншим. Оскільки чиновники міськради пішли у відпустки, за законом на їхне місце не можна призначити інших спеціалістів.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: люди каспрука в чернівецькій мерії, міськрада чернівців

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