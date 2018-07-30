



На Буковині продовжуються виявляти факти вирощування нарковмісних рослин - 30.07.2018 16:40

Профілактична операція «Мак-2018» успішно проводиться на території регіону. Правоохоронці нагадують громадянам про відповідальність за вирощування та зберігання нарковмісних рослин.

27-го липня співробітники Путильського відділення поліції під час відпрацювання території обслуговування викрили дві ділянки снодійного маку.

Зокрема, нарковмісну культуру на своєму городі вирощувала жителька села Стебні Путильського району. Поліцейські вилучили з даної території 156 кущів маку.

Ще один незаконний посів снотворної рослини поліція Путильщини задокументувала на присадибній ділянці мешканки села Соколій. Зі слів порушниці, вона обробляла 163 кущі маку для господарських потреб.

29-го липня поліціянти Кіцманського відділу поліції в ході проведення профілактичної операції «Мак-2018» у селі Драчинці Кіцманського району зупинили підозрілого чоловіка.

Ним виявився 36-річний житель селища Лужани, котрий раніше був судимий за наркозлочини. Під час огляду речей у чоловіка правоохоронці виявили та вилучили поліетиленовий пакет із сухими рослинами снодійного маку в кількості 50 штук.

Всі рослини поліцейські вилучили та відправили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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