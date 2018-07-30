Через землетрус в Індонезії на вулкані заблоковано понад 500 туристів

- 30.07.2018 15:21
Через землетрус в Індонезії на вулкані заблоковано понад 500 туристів

В центральній частині Індонезії, на острові Ломбок в неділю, 29 липня, стався землетрус магнітудою у 6,4 бали. Як повідомляється станом на веір понеділка 30 липня за місцевим часом, нараховується 16 загиблих в результаті події, а також щонайменше 160 поранених.

На момент землетрусу приблизно 820 туристів знаходились поблизу найвідоміших природних пам’яток країни - стратовулкану Рінджані. Через землетрус доріжки, якими могли б спуститись туристи, виявились непрохідними, через що туристи опинились в скрутному положенні. Також через високу загрозу сходження зсувів було перекрито частину доріг.

Рятувальники повідомляють, що за допомогою гелікоптера їм вдалось евакуювати 246 осіб. Тим людям, кого наразі не вдається забрати, доставляють воду та продукти харчування. В даний момент на стратовулкані Рінджані заблоковані близько 500 людей, та ще 60 осіб знаходяться в районі Бату-Цирпа. 

Геологічна служба США повідомляє що епіцентр даного землетрусу знаходився на відстані близбко 50 км від міста Матарам. Поштовхи були відчутні також на острові Балі, що є головним туристичним курортом Індонезії.

Варто зазначити, що ІНдонезія розташована в межах Тихоокеанського вулканічного вогняного кільця, де міститься більшість діючих вулканів. Одже, для країни часті землетруси не є рідкістю.

Платинова Буковина

Ключові слова: стратовулкан рінджані, землетрус індонезія 29 07 2018

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