



Проросійські хакери атакували лабораторію з дослідження Новачка - 30.07.2018 14:18

На лабораторію Spiez в Швейцарії здійснила напад група хакерів, яких пов’язують з Росією. Йдеться про хакерську групу Sandworm, яку часто пов’язують з російським урядом.

Ціллю хакерів стала швейцарська лабораторія, яка вивчає наразі отруйну речовину "Новачок". Загалом, лабораторія Spiez спеціалізується на запобіганні хімічних, бактеріологічних та ядерних загроз.

Атака полягала в наступному: зловмисники під виглядом членів організаційного комітету лабораторії (за допомогою підробної адреси електронної пошти) поширили документ нібито із запрошенням на майбутню конференцію з хімічної зброї, яка має відбутись у вересні. Незважаючи на те, що запрошення містило лише текстовий документ, файл також отримав вшите вірусне програмне забезпечення.

За словами Курта Мюнгера з Федерального управління цивільного захисту, учасників конференції оперативно проінформували про маніпулювання даними, повідомивши, що файл надсилали зовсім не представники лабораторії, та попередили про небезпеку.

Відзначимо, що лабораторія Spiez брала участь у проведенні експертизи нервово-паралітичної речовини "Новичок", яка спричинила отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. Атака хакерів на лабораторію в черговий раз наштовхує на причетність Росії до отруєння.

Платинова Буковина

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