В Шотландії пропонують скуштувати майонезне морозиво

- 30.07.2018 12:38
В Шотландії пропонують скуштувати майонезне морозиво

В шотландському місті Фолкерк в одному з місцевих магазинів морозива продається морозиво з дуже нестандартним смаком.

Власник магазину Ice Artisan Ice Cream відзначає, що він просто обожнює майонез, і це наштовхнуло його на думку створити десерт з оригінальним смаком. Цікаво, що він - далеко не перша людина, хто використовує майонез як інгредієнт солодкої страви. Справа в тому, що багато хто готує випічку та торти з додаванням майонезу, оскільки цей соус відмінно затримує вологу.

Майонезне морозиво створюється наступним чином - у молочну суміш додається майонез, змішується та пастеризується. Готовий десерт з майонезним смаком визвав у відвідувачів здебільшого схвальні відгуки, як зазначив власник крамнички. За його словами, відвідувачам таке морозиво подобається.

В мережі далеко не всі користувачі з ентузіазмом поділяють думку про морозиво зі смаком майонезу. Одні вважають, що такий десерт має бути огидним на смак. Інші ж вважають, що таке морозиво має бути незвичайним та дуже смачним, та його смак вартий того, щоб подолати значні відстані.

Платинова Буковина

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