На Буковині за вихідні в ДТП травмувалось 5 осіб

- 30.07.2018 12:05
На Буковині за вихідні в ДТП травмувалось 5 осіб

Серед потерпілих – п’ятирічний хлопчик. З переломом гомілки його доправлено до лікарні. На даний час поліція встановлює всі обставини даних автопригод.

По обіді 28-го липня в селі Ясени Сторожинецького району 41-річна жінка-водій автомобіля «Honda» не впоралася з керуванням та допустила з’їзд у кювет, що в подальшому призвело до перекидання авта.

Внаслідок ДТП кермувальницю та двох пасажирів 43-х та 15-ти років із політравмами доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода з потерпілим сталася 29-го липня в селищі Красноїльськ Сторожинецького району. Місцева жителька 23-х років керуючи автомобілем «Volkswagen» допустила наїзд на п’ятирічного пішохода.

Як розповід батько потерпілого хлопчика, син раптово вибіг на проїжджу частину дороги. В результаті атопригоди малолітнього госпіталізовано до Сторожинецької лікарні із переломом гомілки.

Цього ж дня в селі Горбово Герцаївського району під колеса автівки потрапив 77-річний велосипедист. Виїхавши на місце пригод, правохоронці встановили: 39-річний водій «ВАЗу» не впорався з керуванням та допустив наїзд на місцевого жителя, котрий рухався на велосипеді в нетверезому стані.

Внаслідок пригоди велосипедиста із численними травмами голови доставлено до Герцаївської центральної районної лікарні.

Попереднє медичне освідчення показало, що водії автомобілів на момент скоєння ДТП були тверезі.

По всіх указаних дорожньо-транспортних пригодах поліцейські відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час тривають досудові розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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