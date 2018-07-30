



Житло для колоністів Марсу надрукують на 3D-принтері - 30.07.2018 11:24

В конкурсі на розробку житла для перших колонізаторів Марсу від Національної аерокосмічної агенції NASA було обрано п’ять переможців. За пропозиціями переможців конкурсу, житло для перших жителів Червоної планети пропонується будувати прямо на Марсі. Модулі для проживання колоністів пропонується створювати за допомогою 3D-друку.

Так, володарями першого місця в конкурсі від NASA стала команда американських винахідників зі штату Арканзас. Перше місце ознаменувалось винагородою в розмірі 21 тисяча доларів. Аналогічну премію надали також команді з Нью-Йорка, що обійняли друге місце.

Варто зазначити, що усього за перемогу змагались 18 команд з усього світу. В фінал пройшли 5 найкращих, серед яких було розподілено призовий фонд конкурсу у розмірі 100 тисяч доларів.

Команди винахідників, що посіли перші п’ять місць, продемонстрували фізичні та функціональні характеристики будинків на Марсі за допомогою цифрових моделей. В демонстрації були використані спеціалізовані програмні інструменти.

За словами переможців, запропонована ними технологія 3D-друку - це оптимальний варіант, оскільки колоністи зможуть розширювати житло зі збільшенням кількості його мешканців.

Платинова Буковина

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