Житло для колоністів Марсу надрукують на 3D-принтері

- 30.07.2018 11:24
Житло для колоністів Марсу надрукують на 3D-принтері

В конкурсі на розробку житла для перших колонізаторів Марсу від Національної аерокосмічної агенції NASA було обрано п’ять переможців. За пропозиціями переможців конкурсу, житло для перших жителів Червоної планети пропонується будувати прямо на Марсі. Модулі для проживання колоністів пропонується створювати за допомогою 3D-друку.

Так, володарями першого місця в конкурсі від NASA стала команда американських винахідників зі штату Арканзас. Перше місце ознаменувалось винагородою в розмірі 21 тисяча доларів. Аналогічну премію надали також команді з Нью-Йорка, що обійняли друге місце.

Варто зазначити, що усього за перемогу змагались 18 команд з усього світу. В фінал пройшли 5 найкращих, серед яких було розподілено призовий фонд конкурсу у розмірі 100 тисяч доларів.

Команди винахідників, що посіли перші п’ять місць, продемонстрували фізичні та функціональні характеристики будинків на Марсі за допомогою цифрових моделей. В демонстрації були використані спеціалізовані програмні інструменти.

За словами переможців, запропонована ними технологія 3D-друку - це оптимальний варіант, оскільки колоністи зможуть розширювати житло зі збільшенням кількості його мешканців.

Платинова Буковина

Ключові слова: 3D-друк, житло для перших колонізаторів Марсу, Марс колонізація

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Медведчук підтримає політичну силу Рабиновича До складу партії Вадима Рабиновича "За життя" приєднався Віктор Медведчук
- 30.07.2018 15:04
ДСНС повідомляє про ризики затоплення та підйом води у річках Сильні опади призвали до збільшення рівню води в українських горних річках.
- 30.07.2018 14:49
Проросійські хакери атакували лабораторію з дослідження Новачка На лабораторію Spiez в Швейцарії здійснила напад група хакерів, яких пов’язують з Росією
- 30.07.2018 14:18
В Шотландії пропонують скуштувати майонезне морозиво В шотландському місті Фолкерк в одному з місцевих магазинів морозива продається морозиво з дуже нестандартним смаком.
- 30.07.2018 12:38
Буковинець помер в реанімації після акту самоспалення В місті Хотин минулого тижня чоловік вчинив спробу самогубства через самоспалення.
- 30.07.2018 12:20
На Буковині за вихідні в ДТП травмувалось 5 осіб Серед потерпілих – п’ятирічний хлопчик. З переломом гомілки його доправлено до лікарні.
- 30.07.2018 12:05
Адвокати вже втретє зривають судове засідання про держзраду Януковича Адвокати юридичної фірми Averlex, які є представниками колишнього президента України Віктора Януковича
- 30.07.2018 11:29
Масштабні пожежі в Греції виникли через умисний підпал В Греції через масштабні пожежі кількість загиблих сягнула відмітки у 91 особу.
- 30.07.2018 10:57
Штормове попередження в Україні 30 07 2018 В багатьох областях України на понеділок, 30 липня, прогнозується штормове оголошення. На більшій частині території країни очікується сильний вітер, а також дощі.
- 30.07.2018 10:28
30 липня продовжиться суд над Біликом у справі підкупу виборців В понеділок, 30 липня, в Шевченківському районному суді Чернівців родпочнеться розгляд справи Ростислава Білика
- 30.07.2018 09:44

Всі новини