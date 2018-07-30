



Масштабні пожежі в Греції виникли через умисний підпал - 30.07.2018 10:57

В Греції через масштабні пожежі кількість загиблих сягнула відмітки у 91 особу. Також повідомляється про 25 людей, зниклих без вісти. За результатами проведеного розслідування, пожежі могли виникнути через місцевого жителя.

Згідно заяв деяких чиновників, причиною пожеж є умисний підпал. Також стала відома точна кількість зниклих та загиблих в результаті нещодавніх трагічних подій в країні.

Відзначимо, що розслідування проводилось Національною пожежною службою Греції. Пожежа сталась через необережність місцевого жителя, який розклав багаття з гілок та дров. За словами чоловіка, він загасив вогонь, використавши воду для гасіння залишків полум’я та заклавши багаття каменями.

Також місцева влада зазначає, що на дорозі біля міста Неа Макрі через підпали стались дві пожежі. Місто Неа Макрі розташоване на відстані 25 кілометрів від столиці Греції - Афін.



Нагадаємо, що масштабні пожежі охопили Грецію 23 липня. Надзвичайний стан було оголошено в районі Аттика. Всі екстренні служби в країні було мобілізовано через надзвичайні події. Також на допомогу закликали європейські країни, зокрема, ПОльщу, Італію та Францію.

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