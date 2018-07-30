



Штормове попередження в Україні 30 07 2018 - 30.07.2018 10:28

В багатьох областях України на понеділок, 30 липня, прогнозується штормове попередження. На більшій частині території країни очікується сильний вітер, а також дощі.

Таку інформацію надали представники Українського гідрометцентру.

В понеділок 30 липня на заході України, в південних регіонах, а також на Вінничині та Житомирщині очікуються грози. В деяких з областей можливий також град, пориви вітру зі шкидкістю від 15 до 20 метрів на секунду. Сильні дощі очікуються на Прикарпатті та Закарпатті.

Тим часом, температура повітря на більшій частині території України протягом понеділка, 30 липня, досягне відмітки у +32 градуси за Цельсієм.

Платинова Буковина

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