



30 липня продовжиться суд над Біликом у справі підкупу виборців - 30.07.2018 09:44

В понеділок, 30 липня, в Шевченківському районному суді Чернівців родпочнеться розгляд справи Ростислава Білика стосовно підкупу студентів у 2015 році.

Інформацію про це опубліковав активіст ГМ "Опора" Тарас Прокоп на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Зазначається, що на сьогодні запланований допит свідків у даній справі.

Нагадаємо, що у жовтні 2015 рокі під час проведення місцевих виборів було зафіксовано масовий підкуп студентів, що віддавали свої голоси за Ростислава Білика, кандидата від партії "Рідне місто". Праррхопронні органи пізніше озвучили Білику підозру, і в його помешканні було проведено обшук. Через деякий час поліція оголосила Білика у розшук, оскільки він виїхав за межі України.

Після поверннення Білика до Чернівців, що відбулося у липні 2016 року, сам політик заявив, що порушене проти нього кримінальне провадження є прикладом боротьби із ним народного депутата України Максима Бурбака.

За словами голови ГПУ Юрія Луценка, справа стосовно підкупу виборців на місцевих вибора в Чернівцях у 2017 році опинилась на межі зриву, оскільки свої покази змінили двоє свідків. 12 лютого обвинувачений разом із стороною захисту не з’явились на засідання суду, через що заплановане засідання було перенесено. Сторона обвинуваченого пізніше, 28 лютого, направила клопотання про відвід прокурора, однак, суд відхилив дане клопотання.

Цієї весни, 27 березня, Білик заявив на черговому судовому засіданні, що у справі підкупу виборців винним себе не вважає.

Платинова Буковина, Чернівці

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