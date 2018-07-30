



Чернівчани сплатили 75 мільйонів плати за землю - 30.07.2018 09:38

Протягом першого півріччя цього року від власників землі та землекористувачів бюджету Чернівців надійшло 75,4 млн грн плати за землю, що на 3 млн. грн. перевищує минулорічні надходження.

Вагому частку надходжень у вигляді плати за землю, а це 85 відсотків, сплатили власники земельних ділянок, часток (паїв) та землекористувачі - юридичні особи. Від них до бюджету надійшло 64,3 млн грн. Ще 11,1 млн грн перерахували громаді столиці Буковини фізичні особи.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до ст. 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку для фізичних осіб звільняються: інваліди першої і другої груп; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; пенсіонери (за віком) та ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону № 3551; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до оновленої редакції абзацу першого п. 281.2 ст. 281 Податкового кодексу звільнення від сплати податку за земельні ділянки для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на всі земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм.

Таким чином, з 01.01.2018 скасовано обмеження застосування пільги до однієї ділянки зі сплати земельного податку фізичними особами.

Так, у разі, якщо фізична особа, визначена пунктом 281.1 статті 281 Кодексу, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву (п. 281.4 ст.281 ПКУ).

Чернівецька ОДПІ наголошує на необхідності своєчасної сплати до бюджету земельного податку та орендної плати за землю, адже ці кошти спрямовуються до скарбниці місцевої громади та йдуть на її розвиток, вирішення соціально-економічних питань.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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