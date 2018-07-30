Смертельна аварія в Мамаївцях 27 07 2018 - поїзд збив бус

- 30.07.2018 09:32
Смертельна аварія в Мамаївцях 27 07 2018 - поїзд збив бус

В селі Мааївці Кіцманського району 27 липня сталась смертельна аварія - мікроавтобус з пасажирами зіштовхнувся з поїздом.

В результаті ДТПзагинули 2 юлюдей, ще семеро осіб постраждали.

Як стало відомо за повідомленням поліції, в безпечності перетину зализничної колії водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впенився, через що і відбулось зіткнення за потягом. Попередньо також повідомляється, що на перееїзді працювали як світлові, так і звукові сигнали.

62-річного водія мікроавтобуса затримали. За фактом даної дророжно-транспортної пригоди було відкрите кримінальне провадження згідно частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

На момент аварії в мікроавтобусі знаходилось, окрім водія, ще 15 пасажирів, які є працівниками одного з приватних підприємств.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: залізничний перееїзд мамаївці, мамаївці дтп 27 липня

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