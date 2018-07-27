Сильні пожежі у Франції 27 07 2018- 27.07.2018 16:15
27 липня комуну Іссі-ле-Муліно, що у французькому департаменті О-де-Сен, охопили сильні пожежі.
Повідомляється, що пожежа розпочалась неподалік від кільцевої траси Парижу, буквально в декількох сотнях метрів від дороги. Там неподалік розташовуються бізнес-будівлі великих компаній Accor та Microsoft.
Через небезпеку, що склалася, було прийняте рішення ро негайну евакуацію жителів району - близько 2500 жителів.
Полум’я французькі рятувальники змогли взяти під контроль вже приблизно о 12:30 за місцевим часом, однак, пов’язані із цим проблеми все ще лишились. В результаті пожежі вогнем було пошкоджено місцеву електричну подстанцію. Через це в ряді районів комуни лишаються перебої з електропостачанням, наявні проблеми з рухом електричок.
Пасажирів та місцевих жителів попередили представники залізничої компанії SNCF про збої в руху транспорту, які триватимуть до кінця дня.
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