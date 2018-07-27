



Єгиптянка виставила колишнього хлопця на продаж - 27.07.2018 15:37

Мешканка Єгипту вирішила виставити свого екс-хлопця на продаж. Причому, оголошення було опубліковано на сайті з продажу OLX уживаних товарів в розділі "Тварини". Очевидно, що хлопець чимось серйозно їй насолив, оскільки інші категорії на сайті їй здалися менш придатними.

У тексті оголошення говориться про продаж колишнього бойфренда на ім'я Омар Зейтун. Дівчина зазначає, що хлопець красивий, має спокійний характер, водить мотоцикл і вивчає право. У нього також довге волосся і ніяких подряпин на тілі.

При цьому, бажану суму угоди дівчина не назвала, зазначивши, що її влаштує будь-яка запропонована ціна.

Поділився цією новиною єгипетський фотограф Нур Ель-Дін Фкрон. На сторінці Фкрона в Facebook був опублікований пост, доповнений знімком з Омаром. Фотограф написав, що саме йому пощастило придбати того самого екс-бойфренда з сайту оголошень. Після цього його пост набрав близько трьох тисяч лайків, і повідомлення про продаж колишнього хлопця на сайті стало хітом.

Дане оголошення на сайті в даний час вже не активно, з чого можна зробити висновок, що дівчині все ж вдалося успішно позбутися від свого колишнього.

Платинова Буковина

Всі новини