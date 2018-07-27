Змагання з автокросу в Чернівцях 28-29 липня- 27.07.2018 14:36
Одразу два крупних змагання з автоспорту відбудуться в Чернівцях вже цими вихідними, 28-29 липня.
Так, Чемпіонат України з автоспідвею (автотрекові перегони) на спортивних легкових автомобілях відбудеться 28 липня. Вже наступного дня, у неділю, Чернівці прийматимуть Чемпіонат України з автокросу на спортивних легкових автомобілях, спортивно-кросових авто "багі", а також спортивно-кросових автомобілях "міні-багі". Замагатимуться між собою учасники 1Ю-молодшої групи, тобто, діти 5-10 років, та 1Ю-старша група -діти 10-16 років.
Адреса проведення змагань - вулиця Руська, 226 (В), МСЦ "Суперкрос".
Час проведення заходів на ці вихідні:
28 липня - адміністративна та технічна перевірка з 8:00 до 12:00. З 12:00 до 18:00 відбуватимуться вільні тренування та кваліфікаційні заїзди для визначення місць спортсменів на старті. Далі відбуватиметься перша серія фінальниї заїздів.
29 липня - з 10:00 до 15:00 відбуватимуться фінальні серії заїздів у всіх класах автомобілів, після - нагородження переможців.
Вхід на змагання - 50 грн з дорослої особи. Безкоштовно - дітям до 12 років.
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