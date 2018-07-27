Продан розповів про вибори нового мера Чернівців

- 27.07.2018 14:12
Продан розповів про вибори нового мера Чернівців

Після того, як депутати Чернівецьцкої міськради проголосували за дострокове припинення повноважень міського голови, секретар міськради Василь Продан, який наразі є виконуючим обов’язки мера, розповів про плани на подальшу роботу та майбутні вибори мера.

Продан відзначив, що за роки керування містом Олексієм Каспруком постійно ставались конфлікти. Після того, як було прийняте рішення про відставку Каспрука. на завершення сесії лишалось 10 хвилин. За йе час, як відзначив Продан, без будь-яких скандалів та суперечок депутатам вдалось оперативно ухвалити 10 проектів рішень. Він також наголосив на тому, що конструктивна робота передбачає спокій як у міськраді, так і в цілому місті загалом.

За словами виконуючого обов’язки міського голови, вже до кінця поточного року можуть відбутись вибори нового очільника міста. 

Нагадаємо, що після прийняття рішення про дострокову відставку мера, багато хто з працівників міської ратуші на знак підтримки та солідарності ііз Каспруком подали заяви на звільнення. Продан повідомив, що йому сталовідомо про відпустку та навіть плани звільнитись від декількох керівників департаментів міськради. Секретар висловив сподівання, що на місцях у ратуші залишаться професіонали, які працюють незаангажовано. За його словами, найкраще в Чернівцях було саме протягом 2011-2012 років, коли місто було признане найкомфотнішим для життя в Україні. Одже, треба налагодити співпрацю схожим чином, як було тоді, та зберегти професійну команду працівників.

Платинова Буковина, Чернівці

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