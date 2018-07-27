



Поліція забезпечила охорону порядку під час сесії міськради - 27.07.2018 12:22

Зважаючи на напруженість ситуації довкола розгляду міськрадою питання про припинення повноважень міського голови, поліція посилила заходи публічної безпеки і порядку у центрі Чернівців.

26-го липня близько 300 громадян спостерігали за роботою чергової сесії Чернівецької міської ради. Правоохоронці вдячні містянам за толерантне ставлення, розуміння та взаємодію під час проведення превентивних заходів.

Для безпеки учасників сесії кінологи та вибухотехніки оглянули приміщення міської ради. Під час поверхневої перевірки громадян на вході до будівлі ратуші поліцейські не допустили пронесення декількох складних ножів і газового балончика з слізогінною речовиною, які не є холодною зброєю чи спецзасобом.

Поліцейські «групи комунікації» проводили роз’яснювальну роботу серед присутніх щодо недопущення порушень правопорядку, учинення провокацій чи інших протиправних дій під час перебування у сесійній залі.

Посилені наряди поліції забезпечували правопорядок і безпеку громадян на прилеглій до міськради території та були готові відреагувати на будь-які ускладнення ситуації.

Паралельно з практичними заходами забезпеченням публічного порядку і безпеки під час 59-тої сесії Чернівецької міськради, поліція провела навчання із застосування набутого європейського досвіду врегулювання можливих конфліктних ситуацій чи порушень громадського порядку під час масових зібрань громадян.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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