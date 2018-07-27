



В Чернівцях замінували будівлю ОДА - 27.07.2018 11:46

На спецлінію 102 у п’ятницю, 27 липня, о 10:27 поступило повідомлення про можливе замінування будівлі облдержадміністрації на вулиці Грушевського, 4, в Чернівцях.

Виклик прийняли представники Шевченківського відділу поліції. Яке стало відомо, за вказаною адресою біля під’їзду було виявлено підозрілу коробку невідомого вмісту.

На місце оперативно були направлені представники спецслужб. З приміщення ОДА були оперативно евакуйовані люди, прилеглу територію також ретельно обстежили. Коробку перевірили працівники вибухотехнічної служби. Всередині пакупку були виявлені лише побутові відходи.

Як зазначив оперуповноважений Шевченківського райвідділку поліції Артур Вишневський, наразі працівники ОДА відновили роботу після евакуації. Також відновлено рух транспорту вулицями Бандери, Котляревського та Міцкевича.

Платинова Буковина, Чернівці

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