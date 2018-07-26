Коли можна побачити місячне затемнення в Україні 27 07 2018

- 27.07.2018 11:38
Коли можна побачити місячне затемнення в Україні 27 07 2018

Найдовше у поточному столітті затемнення Місяця відбудеться вже ьогодні, 27 липня. І жителі України можуть спостерігати дане явище у всіх його фазах.

Так, даже явище триватиме 1 годину 43 хвилини. Вже о 20:14 спостерігачі в Україні моуть побачити, як Місяць поступово начне ховатися у земну тінь. О 21:24 почнеться часткове місячне затемнення, що перейде у фазу повного о 22:30. Після цього Місяць отримає червоне забарвлення. Завершиться явище вже після півночі, о 02:28.

Цікавість для спостережень дане явище викликає не стільки через тривалість затемнення, скільки через незвичайний колір Місяця, ікий ще прозвали Кривавим.

Окрім того, цієї ночі спостерігачі також можуть побачити Марс, який знаходитиметься від Землі на досить близькій відстані. Навіть у звичайний телескоп можна буде побачити Марс, який буде мати вигляд яскравої зірки.

 

Платинова Буковина

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