Нічна аварія на Південно-Кільцевій 27 08 2018- 27.07.2018 11:12
В ніч на 27 липня в Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій сталась аварія.
На великій швидкості водій легковика марки Skoda не впорався з керуванням, через що допустив з’їзд машини поза межі дорожного покриття. Вже на узбіччі автівка перекинулась.
Машину сильно пошкодило в результаті аварії, у той час одій майже не постраждав в цьому ДТП.
Наразі тривають слідчі дії, незабаром буде опублікована більш детальна інформація стосовно даної аварії.
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