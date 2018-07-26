



Нічна аварія на Південно-Кільцевій 27 08 2018 - 27.07.2018 11:12

В ніч на 27 липня в Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій сталась аварія.

На великій швидкості водій легковика марки Skoda не впорався з керуванням, через що допустив з’їзд машини поза межі дорожного покриття. Вже на узбіччі автівка перекинулась.

Машину сильно пошкодило в результаті аварії, у той час одій майже не постраждав в цьому ДТП.

Наразі тривають слідчі дії, незабаром буде опублікована більш детальна інформація стосовно даної аварії.

Платинова Буковина, Чернівці

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