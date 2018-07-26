Інна Богословська планує балотуватись у президенти

- 27.07.2018 10:47
Інна Богословська планує балотуватись у президенти

 Колишня народна депутатка від "Партії регіонів" Інна Богословська оголосила про плани балотуватись у президенти України на наступних виборах. Таку заяву політична діячка опубліковала на своїй сторінці у Facebook.

Богословська відзначила, що свій ресурс розвитку Україна вже вичерпала, і ні в якому разі не можна жити таким чином, як зараз. Через це вона і планується балотуватись у президенти та навіть планує одержати перемогу, аби зробити значні зміни в країні.

Також екс-регіоналка зазначає, що крісло президента вона свідомо займатиме протягом одного терміну. Її завдання - привести Україну до ладу та відкрити двері для молдих і перспективних діячів, адже самі вони не сможуть цього зробити. Працювати Богословська планує наполегливо і вперто, як криголам.

Нагадаємо, Інна Богословська у 6 та 7 скликанні Верховної Ради була народним депутатом від "Партії регіонів". У президентських виборах 2010 року вона також брала участь, і на той час балотувалась від партії "Віче". На той час їй вдалось набрати усього 0,41% голосів.

Платинова Буковина

Ключові слова: богословська йде у президенти, президентські вибори 2019

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