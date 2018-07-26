Сесію міськради Чернівців відправили на перерву

- 27.07.2018 09:30
Сесію міськради Чернівців відправили на перерву

В роботі сесії Чернівецької міської ради депутати оголосили перерву. Дану пропозицію вніс на розгляд депутат Володимир Бешлей.

Депутати підтримали дане рішення 32 голосами.

Чергову сесію міськради планують продовжити вже найближчим часом. Як повідомив секретар міської ради Василь Продан, разом із керівниками фракцій на погоджувальній раді буде визначено лату наступного засідання.

Як повідомляється, нове засідання має відбутись не пізніше 31 серпня.

Нагадаємо, що Чернівці залишились без мера. Напередодні, 26 липня, в результаті таємного голосування депутати Чернівецької міської ради достроково позбавили повноважень мера міста Олексія Каспрука. "За" проголосували 29 депутатів. На знак солідарності з Каспруком майже половина кадрів міськради написали заяви про звільнення. Сам же Каспрук оголосив, що має намір оскаржити рішення про власну відставку.

Тим часом, повноваження очільника міста тимчасово виконуватиме секретар міськради Василь Продан.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: міськрада чернівці, відставка мера чернівців

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