Про правила працевлаштування студентів

- 27.07.2018 09:17
Про правила працевлаштування студентів

Трудові відносини роботодавця та працівника повинні оформлятися належним чином та поінформувати потенційних платників податків про правила оподаткування доходів, отриманих під час літнього працевлаштування студента.

У студента є два шляхи здійснення трудової діяльності:

- за трудовим договором;

- за цивільно-правовим договором.

Трудовий договір відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роботодавець повинен подати до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку його як платника єдиного соціального внеску повідомлення про прийняття такого працівника на роботу. Заробітна плата, відпускні працівникам, що здійснюють діяльність за трудовим договором, а також виплати, нараховані відповідно до умов такого договору оподатковують в загальному порядку:

- єдиним внеском за ставкою 22%;

- податком з доходів фізичних осіб за ставкою 18 %;

-  військовим збором за ставкою 1,5 %.

До доходу таких громадян, якщо той не перевищує законодавчо встановлену межу ( п.п.169.4.1 ст.169 Податкового кодексу України)  може бути застосована податкова соціальна пільга за умови своєчасного подання заяви на її використання.

Інший спосіб здійснення трудової діяльності – складання цивільно – правового договору. Цивільно-правовий договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Найпоширенішими серед таких договорів є:

- на виконання робіт (договори підряду);

- на надання послуг.

За цивільно-правовим договором підрядник на відміну від працівника не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує і виконує свою роботу. Якщо  з громадянином укладається договір цивільно-правового характеру, то повідомлення до органу ДФС про прийняття працівника на роботу не надається і  запис про виконання роботи у трудовій книжці  не робиться.

Сума доходу, одержаного платником податку за цивільно-правовим договором, оподатковуються  податком  на доходи фізичних осіб  за ставкою 18 %  та  військовим збором за ставкою 1,5 %  .

Ще одна перевага легального працевлаштування для студентів, що навчаються за контрактом. Відповідно до п.п. 166.3.3 ст. 166 Податкового кодексу України такі громадяни  можуть скористатися правом на податкову знижку та повернути частину коштів, сплачених за навчання  у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладах, у разі, якщо вони або члени їх сімей, що сплачують за навчання, працювали легально та отримували дохід у вигляді заробітної плати.  

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

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