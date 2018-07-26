



Звільнили мера Чернівців О. Каспрука - 26.07.2018 19:57

Мера звільнили за те, що під час його правління порушували Конституцію.

Депутати міськради Чернівців таємно прийняли рішення про звільнення мера міста Олексія Каспрука.

Рішення було прийнято за підсумками таємного голосування. За відставку Олексія Каспрука проголосували 29 депутатів, ще один бюлетень був зіпсований. Ще 13 депутатів не брали участі в голосуванні, про що вони відкрито заявили, 1 бюлетень зіпсовано.

У свою чергу Каспрук заявив, що оскаржить рішення про відставку. Що він розуміє, для чого це родиться - щоб почати переділ комунальної власності Чернівців.

Повноваження міського голови буде виконувати секретар Чернівецької міськради Василь Продан.

Платинова Буковина, Чернівці

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