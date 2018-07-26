Звільнили мера Чернівців О. Каспрука- 26.07.2018 19:57
Мера звільнили за те, що під час його правління порушували Конституцію.
Депутати міськради Чернівців таємно прийняли рішення про звільнення мера міста Олексія Каспрука.
Рішення було прийнято за підсумками таємного голосування. За відставку Олексія Каспрука проголосували 29 депутатів, ще один бюлетень був зіпсований. Ще 13 депутатів не брали участі в голосуванні, про що вони відкрито заявили, 1 бюлетень зіпсовано.
У свою чергу Каспрук заявив, що оскаржить рішення про відставку. Що він розуміє, для чого це родиться - щоб почати переділ комунальної власності Чернівців.
Повноваження міського голови буде виконувати секретар Чернівецької міськради Василь Продан.
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Сафтенко не голосова проти Каспрука
Олексій Каспрук сказав Продану що любов передачає взаємність, а той фарс, який ви влаштували – це згвалтування
Бурбак сказав що громада поверне Каспрука на законне місце міського голови Чернівців
33 тисячі чернівчан проголосували за мера а зняли мера 29 - нормально??
Бурбак заявив, що громада Чернівців переможе запроданців-регіоналів та їх шісток, законно поверне міського голову Олексія Каспрука
перелік прізвищ депутатів, які усунули мера з посади: Бешлей Володимир (“РІДНЕ МІСТО”) Бешлей Тетяна (“РІДНЕ МІСТО”) Білик Ростислав (“РІДНЕ МІСТО”) Михайлішин Віталій (“РІДНЕ МІСТО”) Найдиш Валерій (“РІДНЕ МІСТО”) Продан Василь (“РІДНЕ МІСТО”) Тихонович Максим (“РІДНЕ МІСТО”) Ткачук Юрій (“РІДНЕ МІСТО”) Чесанов Анатолій (“РІДНЕ МІСТО”) Чинуш Валерій (“РІДНЕ МІСТО”) Бурега Юрій (ВО “Батьківщина”) Гаїна Роман (ВО “Батьківщина”) Казимірович Валерій (ВО “Батьківщина”) Мунтян Артур (ВО “Батьківщина”) Пуршага Олександр (ВО “Батьківщина”) Сорохан Любов (ВО “Батьківщина”) Гончарюк Іван (“НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ”) Наконечний Ігор (“НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ”) Яринич Михайло (“НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ”) Петришин Ярослав (“НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ”) Ковалюк Богдан (екс-«Самопоміч») Брязкало Андрій (екс-«Самопоміч») Олевич Аліна (екс-«Самопоміч») Гавриш Віталій (екс-«Самопоміч») Моклович Назар (ВО “Свобода”) Ілюк Андрій (ВО “Свобода”) Кандиба Андрій (ВО “Свобода”) Собко Микола (ВО “Свобода”) Цуркан Юлія (ВО “Свобода”)
За період відсутності на посаді міського голови Чернівців, місто можуть нажаль роздерибанити