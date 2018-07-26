



Таємне голосування за відставку Каспрука розпочато - 26.07.2018 16:21

В Чернівецькій міській раді стартувала процедура таємного голосування щодо дострокового припинення повноважень мера Чернівців Олексія Каспрука.

Протокольне рішення стосовно початку процедури таємного голосування міськрада ухвалила приблизно о 15:50.

Андрй Брязкало, який очолив лічильну комісію, доручив підготувати бюлетені та кабінку для таємного голосування. Брязкало також звернувся до всіх, хто присутній в сесійній залі, вийти з приміщення, аби підготувати процедуру таємничого голосування.

Відзначимо, що депутат міськради Юлія Сафтенко раніше заявила, що не братиме участь у голосуванні. Секретар міськради Василь продан також відмовився від участі, пославшись на конфлікт інтересів. Зазачимо, що для відставки мера необхідно 29 голосів.

Платинова Буковина, Чернівці

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