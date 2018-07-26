Фестиваль рівності в Чернівцях проведуть онлайн

- 26.07.2018 15:45
Фестиваль рівності в Чернівцях проведуть онлайн

Від проведення Фестивалю рівності в Чернівцях організатори не стали відмовлятись, і він таки відбудеться у четвер, 26 липня. Проте, буде змінений формат - фестиваль розпочнеться о 17:00 та пройде в онлайн-режимі.

Відповідне повідомлення було опубліковано на сторінці організаторів у Facebook.

Вони зазначають, що для фестивалю вкрай важливі розвиток, висвітлення актуальних та складних тем, закладення певних традицій та історій. Чекати безпечних часів нема коли, але є можливість дещо наблизити ці часи. Організатори Фестивалю рівності підкреслили, що перед учасниками та відвідувачами вони несуть відповідальність, а одже, було прийняте рішення провести захід, але в онлайн-режимі.

Для участі у заході всі бажаючі зможуть відвідати сторінку організації Insight LGBTQ NGO або на канал на YouTube, де о 17:00 розпочнуться відео-лекції. Відбуватимуться прямі включення з регіонів, спілкування з учасниками та активістами з різних міст на найбільш актуальні та болючі теми.

Відзначимо, що проведення Фестивалю рівності в Чернівцях планувалось у травні, однак, захід було зірвано. Організатори не лишали думки про проведення 26 липня, проте, майже до останнього не повідомляли про характер заходу. Супротивники даної ідеї мають намір провести народне віче "За традиційні сімейн цінності".

Нагадаємо, 20 липня поряд із міською ратушею відбулась акція протесту за участі активістів Національного корпусу проти проведення Фестивалю рівності в Чернівцях.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: чернівці фестиваль рівності 2018

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