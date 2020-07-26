



Кличко вже розпочав підготовку до виборів - 26.07.2018 15:25

За словами політолога Руслана Бортника, для Віталія Кличка передвиборча кампанія вже розпочалась. Про це свідчить його заява про те, що він готовий балотуватись на наступний термін. І інших кандидатур на крісло столичного мера на сьогоднішній день фактично немає.



Зазначимо, що до виборів мера Києва лишається два роки.

Дана заява Кличка, за словами політолога, дає зрозуміти, що у мера Києва немає амбіцій щодо виборів президента, які мають відбутися навесні 2019 року. І це при тому, що дехто з оточення Кличка підштовхує його до участі у президентських виборах.

Крім того, Бортник дав оцінку роботі Віталія Кличка на посту очільника столиці. За словами політолога, за весь цей час мер не виконав фактично жодної великої обіцянки - не збудован жодний міст, немає нових станцій метро. Окрім того, мер лише підримує чинний стан міста, одже, він не є провальним мером, однак, і успіхи його на роботі оцінити вкрай важко. Тим не менш, альтернативи поки що немає, але можливо, що інші партії ближче до виборів зможуть запропонувати своїх кандидатів, які можуть скласти певну конкуренцію.

Раніше Віталій Кличко давав коментар стосовно своїх планів на мерство. Він зазначив, що попередні чотири роки на посту очільника столиці були складними, однак, він має намір завершити почате, одже, буде балотуватись на наступний термін.

Платинова Буковина

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