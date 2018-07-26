



Україна озвучила нову вимогу на Мінських переговорах - 26.07.2018 14:38

Під час переговорів Трьохсторонньої контактної групи по Донбасу, які відбулись у Мінську напередодні, 25 липня, українська сторона висунула нову вимогу, яка буде відображена в спільній декларації.

Представник України в гуманітарній підгрупі контактної групи Ірина Геращенко зазначила, що йдеться про принципову вимогу.

Власне, українська сторона наполягає негайному наданні доступу лікарів Міжнародного Червоного Хреста до полонених на окупованих територіях Донбасу, а також до затриманих та осуджених громадян України, що утримуються на території РФ.

Також в ході переговорів Уркаїна наполягала на відповіді у представника РФ стосовно того, яким чином бойовики на Донбасі отримали в розпорядження новітнє озброєння - зенітно-ракетні комплекси, які є на озброєнні у Військових Сил РФ. Цілком очікувано російська сторона змовчала у відповідь на таке запитання. Так само представники РФ вже довгий час мовчать на пропозиції щодо обміну кремлівських політичних в'язнів.

Платинова Буковина

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