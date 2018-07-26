



Українка Харлан перемогла на Кубку світу з фехтування - 26.07.2018 14:14

На Кубку світу 2018 з фехтування перемогу виборола українська фехтувальниця Ольга Харлан. Про це повідмляє Межнародна федерація фехтування на власному сайті.

Ольга Харлан в загальному заліку шаблисток набрала 190 балів, завдяку чому змогла випередити росіянку Соф'ю Велику та венгерку Анну Мртон з 175 та 159 балами відповідно.

Для української спортсменки дана перемога на Кубку світу стала третьою по рахунку. Раніше Харлан перемагала у 2013 та 2014 роках.

Більше за Ольгу трофеїв лише у двох фехтувальниць з США - Сади Джейкобсон та Маріель Загуніс, які мають у своєму активі по чотири головних нагороди Кубку світу.

Платинова Буковина

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