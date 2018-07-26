Як подарувати дитині право на довічне безкоштовне харчування в ресторані

- 26.07.2018 17:47
Як подарувати дитині право на довічне безкоштовне харчування в ресторані

Дорогою до лікарні, де мали відбуватись пологи, сімейне подружжя заїхало до ресторану швидкого харчування Chick-fil-A. Батько з матір'ю планували зустрітись там з друзями, щоб лишити із ними на деякий час двох старших доньок.

Коли чоловік спілкувався з товаришами, вагітна вирішила відійти до вбиральні. Пізніше жінка поспілкувалась із журналістами, і в інтерв'ю зізналась - вона і уявити не могла, що пологи почнуться вже в туалеті закладу харчування.

Після того, як чоловік поспілкувався з друзями, до нього звернувся менеджер ресторану і повідомив, що його жінці, скоріш за все, стало зле в туалеті. Працівник закладу почув крики в туалеті та одразу ж викликав 911, зрозумівши, що жінці необхідна допомога медиків.

До тих пір, як до закладу доїхала швидка, приймати пологи прийшлося чоловікові, і незабаром родина поповнилася ще одним членом - третьою донечкою. Даний випадок мережа ресторанів швидкого харчування Chick-fil-A не залишила без уваги. Новонароджена дитина отримала довічну можливість безкоштовно харчуватись в закладах даної мережі. Окрім того, по досягненні дівчинкою 14 років вона також має право звернутись до Chick-fil-A по роботу, і її обов'язково приймуть.

Платинова Буковина

Ключові слова: жінка народила в туалеті ресторану

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