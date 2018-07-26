



Депутати міськради встановили регламент голосування за відставку Каспрука - 26.07.2018 13:33

В даний момент в сесійній залі Чернівецької міської ради продовжились виспупи після невеликої перерви.

Нагадаємо, що сьогодні на черговій сесії міськради розглядається питання про припинення повноважень мера Чернівців Олексія Каспрука.

Відзначимо, що була сформована лічильна комісія, до якої увійшли 6 осіб: Володимир Бешлей, Ярослав Білик, Назар Моклович, Андрій Брязкало, Валерій Казимирович та Іван Гончарюк.

Для таємного голосування було встановлено зразок бюлетеню, а також порядок голосування.

Платинова Буковина, Чернівці

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