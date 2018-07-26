



ДТП на Руській в Чернівцях 26 07 2018 - 26.07.2018 13:22

На вулиці Руській в Чернівцях у четвер, 26 липня, сталась аварія - зіштовхнулись мікроавтобус Volkswagen Transporter і легковик ŠKODA Rapid.

На місце для встановлення причин та обставин ДТП прибула патрульна поліція.

Через аварію на ділянці дороги утворився невеличкий затор, є певні труднощі з рухом транспорту.

Автомобілістів закликають бути обережними на дорозі, оскільки через дощ дорожнє покриття може бути слизьким.

Платинова Буковина

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