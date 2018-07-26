



Як Ахметов готується до президентських виборів - 26.07.2018 12:43

До майбутніх президентських виборів в Україні також розпочинає активну підготовку олігарх Ринат Ахметов. Тим часом, наразі поки що невідомо, хто з кандидатів може заручитись його підтримкою.

Деякі ЗМІ відзначають, що відомий український мільярдер наразі забезпечує повне фінансування "Радикальної партії" Олега Ляшка.

Водночас, Ахметов бачить не так багато кандидатів, кому міг би віддати власний голос. Однак, підтримати когось із кандидатів у президенти України він не проти. Можливо, підтримку Ахметов надасть навіть діючому президенту України Петру Порошенку, адже за часи керівництва Порошенка донецький бізнесмен аж ніяк не втратив у бізнесі.

Що стосується підтримки Ахметовим радикалів, то ситуація може обернутись як на користь пртії Ляшка, так і навпаки. Справа в тому, що ця політична сила деякий час доволі тісно співпрацювала з іншим крупним бізнесменом - Ігорем Коломойським. Так, Ахметов поки що не надає жодному з кандидатів очевидної переваги, і судячи з усього, він може підтримати багатьох. Тим не менш, кого він обере в якості фаворита, буде зрозуміло ближче до виборів.

Платинова Буковина

Всі новини