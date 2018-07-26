



На Житомирщині катували членів родини Самчика з ВО Батьківщина - 26.07.2018 11:09

На родину Максима Самчика з Житомирської партійної організації "Батьківщина" було вчинено напад. Відповідну заяву опубліковала прес-служба обласної партійної організації.

Максим Самчик є членом обласного бюро та заступником Житомирского обласного оседерку "Батьківщини". На оселю його родини, як йдеться у заяві, біло вчинено напад у ніч з 24 на 25 липня. Бандити, що увірвались у будинок Самчиків, протягом години на очах у дітей катували дружину, погрожували вбивством, притуляючи ножа до горла.Даний напад пов'язують саме з політичною діяльністю Самчика, майбутніми виборами у об'єднану територіальну громажу, а також виборамми президента України, що заплановані на березень 2019 року.

В заяві йдеться про те, що до катування, що було замасковане під пограбування, вдались політичні опоненти зі спробою залякування через виступи проти діючої влади.

"Батьківщина" оголосила про наміри провести розслідування даного злочину, щоб якомогша швидше виявити злочинців та встановити особи замовників.

В поліції повідомляють, що вранці 25 липня жителі села Семенівка звернулись до Бердичівського відділу поліції із заявою про збройний напад на будинок місцевої родини. Вночі до будинку через відкрите вікно у спальні вдерлися четверо невідомих у масках. Власницю будинку 1955 року народження вони зав'зали, також знерушили доньку жінки разом із зятоем та двох дітей. Злочинці вимагали гроші та цінності, погрошуючи позбавленням життя та застосовуючи силу. До дорослих членів родини застосовували електричну праску, через що лікарі виявили у постаждалих опіки тіла та кінцівок. Нападники заволоділи грошима на суму близько тисячі доларів та коштовностями, після чого втекли.

Згідно з частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, де злочин класифікується як розбій, поліцією було відкрито кримінале провадження. Наразі проводяться слідчі заходи, необхідні для встановлення осіб нападників та їх найскорішого затримання.

Платинова Буковина

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