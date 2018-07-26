Де знаходиться найхолодніше місце на планеті

- 26.07.2018 10:29
Де знаходиться найхолодніше місце на планеті

Дослідники вже знають безліч усього про нашу планету, але, як виявилось, дослідження ще триватимуть, адже Земля має ще безліч таємниць. Нещодавно вияснилось, що в Антарктиді температура повітря може бути нижчою від показника у -100° C.

В журналі Geophysical Research Letters вчені Колорадського університету в Боулдері поділились своїм відкриттям.

Найнижчий температурний показних, зафіксований у Антарктиді, складав -93° C та був зафіксований у 2013 році. Новий показник, що дорівнює 98° C, був відзначений в тій самій місцевості - в східній частині материка. Такі значення дослідникам вдалось отримати за допомогою даних наземних метеорологічних станцій та показників з супутників. Найниче температура опускається у так званих крижаних "кишенях", глибина яких сягає трьох метрів.

Один з дослідників Дойл Райс зізнався, що на такому холоді він не бував жодного разу, та висловив сподівання, що і не буде. Дихати за таких температур надзвичайно складно та навіть боляче, оскільки через необережність можна під час дихання відморозити собі легені та горло. Порівняно з Антарктидою, навіть на Алясці та у Сибіру, як виявляється, не так вже і холодно. Для порівняння, приблизно така ж температура в ясний день влітку має місце на полюсах Марса.

Варто зазначити, що за допомогою супутників NASA Terra і Aqua вдалось вияснити, що в червні-серпні в Південній півкулі нашої планети регулярно реєструються температури нижче -90° C. Сухе повітря, ясна погода та наявність легкого вітерцю сприяють встановленню такого температурного режиму. Чим більша вологість, тим більше нагрівається повітря.

Платинова Буковина

Ключові слова: температурний мінімум, найхолодніше місце на землі, холод антарктида

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