Невідомі влаштували вибух біля посольства США в Пекіні

- 26.07.2018 10:12
Невідомі влаштували вибух біля посольства США в Пекіні

Поблизу будівлі посольства Сполучених штатів Америки в Пекіні невідомі влаштувал вибух.

Також стало відомо, жінка спробувала вчинити біля будівлі посольства акт самоспаленення, обливши себе бензином. Полісмени вчасно затримали жінку, не давши їй завершити почате. Наразі невідомо, чи повёязані обидва випадки між собою.

Інформації щодо загиблих чи постраждалих в Пекіні від даних подій не повідомляється.

Місцеві джерела повідомляють зі слів очевидців, що дехто якась людина спробувала закинути саморобний вибуховий пристрій на територію посольства. Однак, вибухівка працювала, не долетівши туди, куди її спробували закинути, і вибух відбувся поряд із машиною поліції.

Відзначимо, що посольство США у  Пекіні розміщується у районі Чаоян, де неподалік такж розташовані дипломатичні відомства Ізраїля та Південної Кореї.ї. 

Платинова Буковина

Ключові слова: теракт в пекіні, теракт біля посольства сша в пекіні 26 07 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Як подарувати дитині право на довічне безкоштовне харчування в ресторані Дорогою до лікарні, де мали відбуватись пологи, сімейне подружжя заїхало до ресторану швидкого
- 26.07.2018 17:47
Таємне голосування за відставку Каспрука розпочато В Чернівецькій міській раді стартувала процедура таємного голосування
- 26.07.2018 16:21
Фестиваль рівності в Чернівцях проведуть онлайн Від проведення Фестивалю рівності в Чернівцях організатори не стали відмовлятись,
- 26.07.2018 15:45
Кличко вже розпочав підготовку до виборів За словами політолога Руслана Бортника, для Віталія Кличка передвиборча кампанія вже розпочалась
- 26.07.2018 15:25
Україна озвучила нову вимогу на Мінських переговорах Під час переговорів Трьохсторонньої контактної групи по Донбасу, які відбулись у Мінську
- 26.07.2018 14:38
Українка Харлан перемогла на Кубку світу з фехтування На Кубку світу 2018 з фехтування перемогу виборола українська фехтувальниця Ольга Харлан
- 26.07.2018 14:14
Депутати міськради встановили регламент голосування за відставку Каспрука В даний момент в сесійній залі Чернівецької міської ради продовжились виспупи після невеликої перерви.
- 26.07.2018 13:33
ДТП на Руській в Чернівцях 26 07 2018 На вулиці Руській в Чернівцях у четвер, 26 липня, сталась аварія - зіштовхнулись мікроавтобус
- 26.07.2018 13:22
Як Ахметов готується до президентських виборів До майбутніх президентських виборів в Україні також розпочинає активну підготовку олігарх Ринат Ахметов.
- 26.07.2018 12:43
26 липня - останній день подачі заяв про вступ у виші Напередодні, 25 липня, було завершено реєстрацію електронних кабінетів вступникі
- 26.07.2018 12:17

Всі новини