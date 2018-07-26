



Невідомі влаштували вибух біля посольства США в Пекіні - 26.07.2018 10:12

Поблизу будівлі посольства Сполучених штатів Америки в Пекіні невідомі влаштувал вибух.

Також стало відомо, жінка спробувала вчинити біля будівлі посольства акт самоспаленення, обливши себе бензином. Полісмени вчасно затримали жінку, не давши їй завершити почате. Наразі невідомо, чи повёязані обидва випадки між собою.

Інформації щодо загиблих чи постраждалих в Пекіні від даних подій не повідомляється.

Місцеві джерела повідомляють зі слів очевидців, що дехто якась людина спробувала закинути саморобний вибуховий пристрій на територію посольства. Однак, вибухівка працювала, не долетівши туди, куди її спробували закинути, і вибух відбувся поряд із машиною поліції.

Відзначимо, що посольство США у Пекіні розміщується у районі Чаоян, де неподалік такж розташовані дипломатичні відомства Ізраїля та Південної Кореї.ї.

Платинова Буковина

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