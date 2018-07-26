



Спрощенці без доходу обов'язково мають сплачувати ЄСВ - 26.07.2018 10:05

Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами і доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є фізичні особи - підприємці, в тому числі фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку.

Згідно з п. 3 частини першої ст. 7 Закону № 2464 для фізичні особи - підприємці - платників єдиного податку єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Мінімальний страховий внесок визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Частиною п’ятою ст. 8 Закону № 2464 для зазначеної категорії платників встановлена обов’язкова ставка єдиного внеску, що дорівнює 22 відс. бази нарахування.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Право на звільнення від сплати єдиного внеску за себе мають, зокрема фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку за умови, що вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також не звільняються від сплати єдиного внеску платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб на час відпустки або у випадку хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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