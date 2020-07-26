



Савченко планує балотуватись у президенти - 26.07.2018 09:54

Політик та державний діяч Надія Савченко, яку підозрююєть у підготовці та організації терактів, має намір взяти участь у президентських виборах. Нагадаємо, що наступні вибори президента України відбудуться наступного року, 31 березня.

Про свої плани брати участь у передвиборчій гонці Савченко заявила під час засідання Апеляційного суду.

Окрім цього, чиновниця порадила ознайомитись з програмою її партії та зрозуміти запропоновані нею зміни у політичній системі.



Варто зазначити, що Савченко вже неодноразово заявляла про плани брати участь у боротьбі за президентське крісло.

Платинова Буковина

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