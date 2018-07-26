



Через зливу вулиці Чернівців перетворились на ріки 26 07 2018 - 26.07.2018 09:24

Сильна злива вранці четверга, 26 липня, принесла чернівчанам масу неприємностей. Вулиця Головна через сильні опади в буквальному сенсі перетворилась на озеро.

В соціальні мережі Facebook у спільності "СтопХам Чернівці" користувач Вілаят Джавадов опубліковав відео, на якому видно затоплену вулиці. На вулиці Головній ділянка дороги поблизу друкарні та Будинку художника виглядає як повноцінна водойма, якою пливуть автівки.

Підтоплена вулиця Головна та ще деякі вулиці міста. Через це на дорогах ускладнено рух.

Нагадаємо, раніше ми публіковали перелік вулиць Чернівців, які вважаються найнебезпечнішими під час злив.

Платинова Буковина, Чернівці

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