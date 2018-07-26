



Вхід в міськраду через відставку Каспрука охороняють полісмени - 26.07.2018 09:16

Вхід до приміщення Чернівецької міської ради на площі Центральній оточили правоохоронці. Повідомляється про приблизно 20 співробітників Національної поліції, які знаходятся біля входу у чернівецьку ратушу.

Зазначимо, що Національна поліція повідомляла про посилення заходів безпеки в центрі міста у четвер, 26 липня, у зв'язку з проведенням чергової сесії міської ради Чернівців, задля уникнення небезпечних ситуацій та можливих провокацій.

Відзначимо, що сьогодні на сесії буде підніматись питання про дострокове припинення повноважень чернівецького міського голови Олексія Каспрука.

Повідомляється, що люди можуть проходити до будівлі ратуші, аби бути присутніми в сесійній залі. Попередньо усіх поліцейські перевіряють за допомогою металошукачів.

Платинова Буковина, Чернівці

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