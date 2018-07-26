Вхід в міськраду через відставку Каспрука охороняють полісмени- 26.07.2018 09:16
Вхід до приміщення Чернівецької міської ради на площі Центральній оточили правоохоронці. Повідомляється про приблизно 20 співробітників Національної поліції, які знаходятся біля входу у чернівецьку ратушу.
Зазначимо, що Національна поліція повідомляла про посилення заходів безпеки в центрі міста у четвер, 26 липня, у зв'язку з проведенням чергової сесії міської ради Чернівців, задля уникнення небезпечних ситуацій та можливих провокацій.
Відзначимо, що сьогодні на сесії буде підніматись питання про дострокове припинення повноважень чернівецького міського голови Олексія Каспрука.
Повідомляється, що люди можуть проходити до будівлі ратуші, аби бути присутніми в сесійній залі. Попередньо усіх поліцейські перевіряють за допомогою металошукачів.
Коментарі (0)
Другие новости:
Як подарувати дитині право на довічне безкоштовне харчування в ресторані Дорогою до лікарні, де мали відбуватись пологи, сімейне подружжя заїхало до ресторану швидкого
- 26.07.2018 17:47
- 26.07.2018 17:47
Таємне голосування за відставку Каспрука розпочато В Чернівецькій міській раді стартувала процедура таємного голосування
- 26.07.2018 16:21
- 26.07.2018 16:21
Фестиваль рівності в Чернівцях проведуть онлайн Від проведення Фестивалю рівності в Чернівцях організатори не стали відмовлятись,
- 26.07.2018 15:45
- 26.07.2018 15:45
Кличко вже розпочав підготовку до виборів За словами політолога Руслана Бортника, для Віталія Кличка передвиборча кампанія вже розпочалась
- 26.07.2018 15:25
- 26.07.2018 15:25
Україна озвучила нову вимогу на Мінських переговорах Під час переговорів Трьохсторонньої контактної групи по Донбасу, які відбулись у Мінську
- 26.07.2018 14:38
- 26.07.2018 14:38
Українка Харлан перемогла на Кубку світу з фехтування На Кубку світу 2018 з фехтування перемогу виборола українська фехтувальниця Ольга Харлан
- 26.07.2018 14:14
- 26.07.2018 14:14
Депутати міськради встановили регламент голосування за відставку Каспрука В даний момент в сесійній залі Чернівецької міської ради продовжились виспупи після невеликої перерви.
- 26.07.2018 13:33
- 26.07.2018 13:33
ДТП на Руській в Чернівцях 26 07 2018 На вулиці Руській в Чернівцях у четвер, 26 липня, сталась аварія - зіштовхнулись мікроавтобус
- 26.07.2018 13:22
- 26.07.2018 13:22
Як Ахметов готується до президентських виборів До майбутніх президентських виборів в Україні також розпочинає активну підготовку олігарх Ринат Ахметов.
- 26.07.2018 12:43
- 26.07.2018 12:43
26 липня - останній день подачі заяв про вступ у виші Напередодні, 25 липня, було завершено реєстрацію електронних кабінетів вступникі
- 26.07.2018 12:17
- 26.07.2018 12:17