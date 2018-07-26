Поліція посилює охоронні заходи в Чернівцях 26 липня

- 26.07.2018 09:18
Поліція посилює охоронні заходи в Чернівцях 26 липня

Для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян у центральній частині міста працюватимуть вибухотехніки та патрульні наряди зі службовими собаками. Поліція закликає городян з розумінням поставитися до певних незручностей, які можуть виникнути у процесі превентивної роботи правоохоронців.

Відеокоментар: Святослав Кішлар – начальник Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області

Напередодні чергової сесії Чернівецької міської ради у місті спостерігається зумисне нагнітання окремими силами конфліктної ситуації навколо питань порядку денного.

Крім цього, останнім часом до поліції неодноразово надходили повідомлення про замінування міської ради. За результатами перевірки цих повідомлень вибухових пристроїв у приміщенні та на прилеглій території працівники поліції не знайшли. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, котрі надавали неправдиві повідомлення.

Ситуація, що склалася у Чернівцях, викликала занепокоєння як працівників міської ради, так і городян. У зв’язку з цим на адресу Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області надійшов лист з міськради з клопотанням про посилення заходів безпеки.

Зважаючи на те, що одним із обов’язків правоохоронної системи є ґарантування нормальної життєдіяльності, у тому числі й безперебійної роботи органів влади й місцевого самоврядування, керівництво буковинської поліції прийняло рішення про посилення заходів безпеки.

Нагадуємо, що відповідно до статей 34 та 36 Закону України «Про Національну поліцію», поліцейські можуть вимагати у громадян покинути визначені місця на певний час, обмежити чи заборонити доступ до окремих комунальних приміщень. Крім цього, за наявності підстав правоохоронці можуть проводити поверхневу перевірку, а також інші превентивні поліцейські заходи.

Зі свого боку поліція ґарантує забезпечення правопорядку, політичну нейтральність, взаємодію з населенням на засадах партнерства та дотримання прав і свобод людини.

У свою чергу просимо активну громадськість та всіх громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей, а також повністю сприяти роботі поліції задля безпеки та стабільності у Чернівцях.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: охоронні заходи нацполіції, поліція чернівці

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