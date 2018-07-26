



Буковинець втягнув неповнолітніх у злочинну діяльність - 26.07.2018 09:07

Працюючи над розкриттям крадіжки, працівники Сторожинецького відділу поліції з’ясували, що її вчинили двоє жителів району, наймолодшому з яких лише 17 років. Парубок переконав свого неповнолітнього товариша допомогти у скоєння тяжкого злочину.

У червні поточного року до поліції надійшло повідомлення про крадіжку терміналу для поповнення рахунків розташованого на будинку по вулиці Вільде міста Сторожинця. Невідомі злодії зірвали із стіни будівлі та викрали айбокс з грошима. Своїми діями крадії завдали збитків приватному підприємцю на суму близько 53 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вже невдовзі оперативники спільно з поліцейськими слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції встановили обставини крадіжки та осіб, котрі її вчинили.

Правоохоронці з’ясували, що ініціатором злочину виступив 22-річний житель села Їжівці Сторожинецького району. Розуміючи, що самотужки йому не винести поцуплене майно, парубок умовив 17-річного товариша допомогти йому. За це хлопець пообіцяв неповнолітньому поділитися виручкою. Викрадений термінал злодії відвезли в сусіднє село де його розгромили та дістали гроші, які поділили між собою.

Крадіям оголошено про підозру у вчиненні крадіжки. Також слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 304 (Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України. 22-річному молодику, котрий переконав неповнолітнього товариша порушити закон, загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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