Екс-очільник СБУ Наливайченко йде у президенти

- 25.07.2018 17:31
Екс-очільник СБУ Наливайченко йде у президенти

Про свій намір балотуватись у президенти на майбутніх виборах, що відбудуться навесні 2019 року, заявив колишній керівник Служби безпеки України Валентин Наливайченко, що очолює рух "Справедливість".

Наливайченко зазначив, що "Справедливість" протягом декількох років працювала над розробкою політичної стратегії, яка допоможе отримати від виборців підтримку.

Лідер "Справедливості" зазначив, що для себе все визначився. За декілька років рух розробив план для країни, бачення подальшого розвитку. Одже, є впевненість щодо планів на майбутні вибори президента України.

Варто зазначити, що раніше про наміри балотуватись в президенти заявляла лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, народний депутат України Юрій Дерев’янко. Ще раніше стало відомо, що у президенти йде також український співак Іво Бобул, однак, потім він зізнався, що так пожартував.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: рух справделивість, наливайченко валетин, вибори президента україни 2018

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