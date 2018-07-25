Гройсман дав коментар щодо затримок пенсій

- 25.07.2018 17:03
Гройсман дав коментар щодо затримок пенсій

Через затримки пенсійних виплат в Україні буде проведене службове розслідування. Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час урядової наради з керівництвом Пенсійного фонду, Міністерства соціальної політки та Міністерства фінансів.

За словами прем’єра, дана проблема сталась за персональної відповідальності керівництва Пенсійного фонду. Дану ситуацію необхідно врегулювати до кінця поточного тижня.

Гройсман відзначив, що всі бюджетні трансферти держава перераховує своєчасно. Одже, перед Пенсійним фондом центральний бюджет ніякої заборгованості немає. У зв’язку з цим прем’єр закликав прийняти всі необхідні заходи, щоб подібне більше не повторювалось.

Варто зазначити, що в Україні приблизно тиждень тому почались затримки з виплатами пенсій. Представники Укрпошти повідомляли, що працюють в штатному режимі, і затримки викликані тимчасовими збоями технічного плану з боку Пенсійного фонду. В ПФ у свою чергу зазначили, що затримки виникли через касові розриви від надходжень соціального внеску.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: премьер гройсман, затримки виплат пенсій україна

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