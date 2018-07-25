Причини для звільнення керівника САП Назара Холодницького

- 25.07.2018 15:03
Причини для звільнення керівника САП Назара Холодницького

Для очільника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького мають провести засіданная кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорірв щодо розгляду питання про дисциплінарну відповідальність.

Комісія має розглянути скарги на Холодницького, якого звинувачують у "зливанні" справ.

Зокрема, зазначимо, що САП у липні 2017 року закрила справу щодо рюкзаків сина міністра внутрішніх справ Олександр Авакова та колишнього заступника міністра Сергія Чоботаря. Справу закрили після завершення слідства через "відсутність прямих достатніх доказів". Розслідування через 3 місяці після завершення слідства було секретно поновлено прокурором, про що не знали детективи НАБУ, і, мовляв, він вияснив, що винуватцем у справі є продавець наплічників, а не головні фігуранти справи.

Мала місце справа проти керівника ЦВК України Михайла Охендовського, яка фігурувала серед перших справ по "чорній бухгалтерії Партії регіонів". Справжність підпису Охендовського в так званій "амбарній книзі" експертиза підтвердила. Охендовський підознюється в отриманні для закордонних поїздок понад 160 тисяч доларів від регіоналів для переконання закордонних партнерів у проведенні чесних та прозорих виборів. Тим не менш, за сприння антикорупційної прокуратури справу Охендовського не направили так скоро до суду, як планувалось.

Також САП закрила справу про хабар виконувачці обов’язків міністра охорони здоров’я Уляні Супрун у вигляді квартири під Києвом в обмін на поставки дорогого обладнання в одну з лікарень. Незважаючи на наявність відео- та аудіо-записів, підозру так і не було оголошено, про що керівник антикорупційної прокуратури заявив особисто.

Окрім того, САП закрили справи про незадеклароване майно керівника Національної академії сіхопутних військ Павла Ткачука, екс-голови НАПК Наталії Корчак.

Цих та інших справ для звільнення Холодницького, вважають ЗМІ, більш, ніж достатньо. Окрім того, проти нього необхідно відкрити кримінальні проваждення стосовно зловживання службовим положенням та розголосу матеріалів слідства.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: спеціальна антикорупційна прокуратура, звільнення холодницького, назар холодницький

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