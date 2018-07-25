Скасовано понад 600 рейсів Ryanair

- 25.07.2018 15:54
Скасовано понад 600 рейсів Ryanair

Компанія-лоукостер Ryanair, штаб-квартира якої розташована в Дубліні, скасувала понад 600 авіарейсів на 25 та 26 липня в чотирьох країнах Європи.

Власне, було скасовано рейси в обох напрямках для таких країн, як Італія, Португалія, Бельгія та Іспанія. В якості причин відміни сейсів називають страйк.

Згідно з заявами профспілок вказаних країн, працівники авіакомпанії Ryanair та дочірніх компаній працюють за контрактами, що керуються країнами, у яких ті не базуються. Це стає причиною невідповідної зарплатні, зменшених відпускних виплат, а також відсутності доступу до державних пільг.

Ryanair в увідповідь опубліковала на власному сайті документацію стосовно виплат зарплат, заявивши, що пілоти та бортпровідники отримують за свою роботу справедливі гроші.

Згідно з заявами авіаперевізника, від страйку та відміни рейсів постраждали порядку 50 тисяч клиєнтів. Всім їм було запропоновано скористатись альтернативними рейсами або ж повернути свої кошти за білет у повному об’ємі.

Платинова Буковина

Ключові слова: рейси Ryanair, страйк пілотів Ryanair, відміна рейсів раян ейр

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