



Буковинська родина зібрала понад 90 кг грибів - 25.07.2018 15:35

Родина Поляків з села Сергії, що на Чернівеччині, можуть похвалитись рекордним лісовим "уловом" - за один похід у ліс родина зібрала близько 92 кілограмів грибів.

Микола та Марія Поляк зібрали так багато грибів, що не змогли самостійно доправити їх додому. На допомогу у гори вини викликали родичів, аби ті допомогли.

Того ж дня родина Поляків законсервувала на зиму 61 літр білих грибів. Частину грибного врожаю було вирішено засушити.

Цікаво, що родина з Сергіїв вже неодноразово ставить власні рекорди зі збирання грибів. Позаторік "тихе полювання" для родини Поляків було також вдалим - вони зібрали близько 78 кілограмів грибів.

Платинова Буковина, Чернівці

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