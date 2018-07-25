



Для популярного серіалу Netflix створили лабіринт на полі - 25.07.2018 14:00

На підримку популярного серіалу "Дивні дива" від сервісу Netflix в США був створений гігантський лабіринг з кукурудзи.

Живий лабіринт з кукурудзи, всередині якого міститься візерунок у вигляді назви серіалу - "Stranger Things" - знаходиться у штаті Індіана. Засіяти поле у вигляді лабіринту допомогла компанія Exploration Acres, і для досягнення максимального ефекту використовувались технології GPS.



Для створення лабіринту було засіяно площу у 8 тисяч квадратних метрів. Всередині лабіринту довжина доріжок досягає 16 кілометрів.

Вже цієї осені кукурудзяний лабіринт буде доступний для відвідування туристами. Навідатись у лабіринт "Дивних див" будь-хто з бажаючих може з 14 вересня по 28 жовтня.

Платинова Буковина

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